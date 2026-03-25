フィギュア解説3月16日放送の「しゃべくり007」（日本テレビ系）に、元フィギュアスケート選手の高橋成美（34）が出演したことが話題になっている。元スピードスケート選手の高木菜那と共にゲストとして登場した彼女は、生まれてから一度も彼氏がいないことを話したりして、自身の恋愛事情についてもあっけらかんと告白していた。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】独自カット…天真爛漫な“ポーズ”を決める高橋成美