インスタグラムで報告フィギュアスケート女子で14度の全日本選手権出場を誇る大庭雅が、自身のインスタグラムで「今年度をもちまして、競技生活に一区切りを付ける事になりました」と報告。発表にファンも驚きを隠せなかった。30歳の大庭は22日、自身のインスタグラムに「今年度をもちまして、競技生活に一区切りを付ける事になりました。これまでのような練習やトレーニングをする時間を確保することが難しくなった為です」と