フィギュアスケート世界選手権の女子ショートプログラム（ＳＰ）が２５日に行われ、韓国代表イ・ヘイン（２０）が会心の演技で６８・５０点をマークした。イはミラノ・コルティナ五輪での表現力豊かな演技が注目されたほか、男子の?４回転の神?イリア・マリニン（２１＝米国）との?猫カフェデート?が複数の米メディアで報じられるなど一躍時の人に。世界的ファッション誌「ヴォーグ・イタリア」の「オリンピック・トップ５ルッ