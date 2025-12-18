警察庁によりますと「闇バイト」に応募し、指示役に脅されるなどした人や、その家族などを警察が保護した事例は、集計を始めた去年10月から先月までの間で544件あったということです。10代、20代であわせて70％を占めていて、応募のきっかけは「知人の紹介」が最多、その次にXが多くなっています。銀行口座や携帯電話の売買、受け子やかけ子をするように言われるケースが多く、特にかけ子の場合はカンボジアなど海外の詐欺拠点に行