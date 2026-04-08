強盗致傷などの疑いで逮捕された布施大輝容疑者＝7日、警視庁新宿警察署東京都新宿区の携帯電話販売店で店長に暴行して計約1600万円相当の金品を奪ったとして、警視庁捜査1課は8日までに、強盗致傷容疑などで、宇都宮市、会社員山村雄介容疑者（33）ら3人を逮捕した。うち2人は「SNSの投稿を見て闇バイトに応募した」などと供述しており、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）とみて調べる。山村容疑者以外に逮捕されたのは、いず