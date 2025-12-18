韓国プロ野球に日本人投手らが入っている。KBOリーグは来季から「アジアクオータ」を本格的に施行する。各球団がポジションに制限なくアジアリーグ所属のアジア国籍選手を1人ずつ獲得できる制度だ。従来の外国人選手枠3人とは別に獲得でき、1軍エントリーは28人（26人出場）から29人（27人出場）に増える。制度の導入目的は「アジア野球交流拡大」と「リーグ競争力強化」だ。起亜タイガーズを除く9球団が早くも選手獲得を終えた。