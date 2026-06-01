5月28日に投稿したTikTokのライブ配信で【私を含め6人の選手が同じ人物から購入した】などと、他選手による指定薬物エトミデート、いわゆる「ゾンビたばこ」への関与を暴露した元広島東洋カープの羽月隆太郎被告（25）。【写真】現在は削除された、羽月被告が投稿していた「カープ選手との酒盛り現場」自身は拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を受けた身だが、同様に薬物に手を染めながら現役選手で居続けていること、仲間と信