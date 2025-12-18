小泉進次郎防衛相は12月7日未明の記者会見で、中国軍の戦闘機が自衛隊機にレーダー照射を行ったと明らかにした。事件が起きたのは6日午後、沖縄本島南東の公海上空。那覇基地から緊急発進（スクランブル）した航空自衛隊のF15に対し、中国軍の戦闘機J15が2回にわたって断続的にレーダー照射を行ったという。【写真】この記事の写真を見る（2枚）那覇基地でF15に搭乗してスクランブルの任務に就いた経験がある空自幹部A氏は「中