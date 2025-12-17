愛知県刈谷市の小学校で、男子児童が意識を失って病院に運ばれる児童同士のトラブルがあり、いじめ重大事態と認定されていたことがわかりました。刈谷市教委によりますと、2025年10月、市内の小学校の休み時間中に高学年の男子児童が別の児童に首を圧迫され、およそ15分間意識を失って救急搬送されました。ケガや後遺症はないということです。搬送された男子児童側は、「後ろから両手で首を締められた」と訴え、もう一方の児