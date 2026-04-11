キャバクラやホストクラブを題材としたドラマにありがちな、新人が古株に“洗礼”を受ける集団いじめ。しかし最近では都会でこのようないじめが発生することは珍しいそうです。忙しくて自分のことで手一杯になってしまい、毎日のように入ってくる新人を気にする余裕がないのが理由だとか。【写真】弾むHカップと匂い立つ色気現役風俗嬢るるたんここまで読むと「忙しい店ではいじめがないということは、忙しくない店では…」と考