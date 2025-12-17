高市政権が経済対策のひとつとして推進している「おこめ券」について、16日、鈴木憲和・農林水産大臣は「コメの価格を高止まりさせるのでは」とする識者の意見に対し「価格への影響はほぼない」との見解を示し、引き続きおこめ券の活用を推進していく考えを示しました。 【写真を見る】おこめ券はいつ届く？鈴木農水相は「早ければ年内に届く自治体も」と返答農水省は来週にも自治体向け説明会を開催の方針（山形） 鈴木農水相