全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・松陰神社前の日本茶カフェ『SOUEN』です。小さな商店街に新風を吹き込むお茶と菓子の鮮烈な出合い『SOUEN』に出合って、お茶と菓子の時間って楽しいとしみじみ思った。表参道の日本茶専門店『櫻井焙茶研究所』のカジュアルラインだけあってお茶の味は折り紙付きながら、菓子ともども自由な発想に満ちているのがいい。たとえば、白玉粉