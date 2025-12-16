全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・松陰神社前の日本茶カフェ『SOUEN』です。

小さな商店街に新風を吹き込むお茶と菓子の鮮烈な出合い

『SOUEN』に出合って、お茶と菓子の時間って楽しいとしみじみ思った。表参道の日本茶専門店『櫻井焙茶研究所』のカジュアルラインだけあってお茶の味は折り紙付きながら、菓子ともども自由な発想に満ちているのがいい。

たとえば、白玉粉の生地に豆腐を潜ませた団子、そこに香る山椒、干し湯葉のローストしかり。お茶はというと、紅茶とスパイスをイブリック（トルコ式コーヒーを淹れるポット）で煮出したかと思えば、レモングラストニックで点てた抹茶なんかもあって、面白い。

季節のきんとん594円×玉緑茶と季節の果実891円、焼き胡麻団子495円×ティーソーダ（季節のブレンド）770円、栗とほうじ茶の浮島495円×紅茶とスパイス891円

『SOUEN』（菓子×お茶：左から）季節のきんとん 594円×玉緑茶と季節の果実 891円、焼き胡麻団子 495円×ティーソーダ（季節のブレンド） 770円、栗とほうじ茶の浮島 495円×紅茶とスパイス 891円 茶と菓子の抜群のマリアージュを提案

ここでは、ぜひ菓子に合わせたいお茶を聞いてみて。取材時は、ゆり根のきんとんに和梨をブレンドした玉緑茶を。

「旬には旬のものを。その季節ならではの香りや滋味の重なりを感じていただけたら」と、店長の今村明優美さん。

お茶に精通した確かな土台と好奇心があればこそのマリアージュに楽しさが加速する。この店を普段使いできるご近所さんが心底羨ましい！

【おみやげも！】季節のお菓子・お茶各種

『SOUEN』季節のお菓子・お茶、各種 お茶も菓子も気軽にテイクアウトできる

「日常のさまざまなシーンで利用してもらい、お茶を身近に感じてほしい」と、お茶も菓子も気軽にテイクアウトできる。上記メニュー以外に、「季節の果実と寒天」（726円）、「ソフトクリーム」（550円）など。茶葉の販売も行う。

『SOUEN』ふらりと訪れ、長っ尻も歓迎だそう

松陰神社前『SOUEN』

［店名］『SOUEN』

［住所］東京都世田谷区若林3-17-11石田ビル1階

［電話］03-6413-8943

［営業時間］11時〜22時※土は9時半〜、日・祝：9時半〜19時

［休日］水

［交通］東急世田谷線松陰神社前駅から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、餡子とマスカルポーネに干し湯葉を重ねた「ミルフィーユ」の画像をご覧いただけます。

撮影／貝塚隆、取材／飯田かおる

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

