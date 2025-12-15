映画「スタンド・バイ・ミー」などで知られる映画監督ロブ・ライナーさんが、妻とともにアメリカ・ロサンゼルスの自宅で死亡しているのが見つかりました。警察は殺人事件として捜査しています。地元メディアなどによりますと、14日午後、ロサンゼルスのロブ・ライナーさんの自宅で、本人と妻の遺体が見つかったということです。2人の遺体には、ナイフのようなもので刺された痕があり、警察は殺人事件として捜査しています。ロブ・