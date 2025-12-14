今夏の甲子園にも出場した西日本短大付の西村慎太郎監督が秋季福岡大会後の10月に解任されていたことが14日までに分かった。西村監督は理由に対して不服を申し立てており、双方が話し合いをしているという。現在は高原典一コーチが監督代行として練習を見ている。西村氏は西日本短大付野球部OBで同級生には日本ハムの新庄剛志監督がいる。監督としては3季連続出場を果たした今夏も含めて6度出場している。