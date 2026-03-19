第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕。開幕戦では帝京（東京）と昨夏の甲子園覇者・沖縄尚学が激突する。＊＊＊＊＊◆大会展望連覇を狙う横浜は、激戦のブロックに入った。甲子園Ｖ経験校の智弁学園、東洋大姫路、花咲徳栄に加え、２３、２４年夏に甲子園４強の神村学園、昨秋の明治神宮大会４強の花巻東と強豪校がひしめき、抜け出すのは容易ではない。エース・織田に続く存在として左腕・小林らも台頭して