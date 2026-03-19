センバツ第１日▽１回戦帝京４―３沖縄尚学（１９日・甲子園）史上５校目の夏春連覇を目指した沖縄尚学が敗れた。昨夏の甲子園Ｖに大きく貢献した末吉良丞投手（３年）が７回まで無失点の好投で１―０とリードしていたが、８回に崩れた。先頭打者に遊ゴロ失策での出塁を許すと、次打者に四球。さらに失策で無死満塁とされ、そこから４点を失い、イニングの途中で交代した。比嘉公也監督は開口一番に「８回はエラー、四球