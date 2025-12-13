ドジャースの山本由伸投手（27）が、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部の投票により、ポストシーズン最優秀選手（ベーブ・ルース賞）に選ばれた。山本はポストシーズンで5試合に先発、1試合に救援登板し、5勝1敗、防御率1.45を記録。ドジャースを、1998〜2000年のヤンキース以来となるワールドシリーズ連覇へ導いた。ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦のブルワーズ戦では3安打完投を達成し、これは8年ぶりのポストシ