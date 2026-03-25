メジャーリーグ・ドジャースの開幕戦が行われるのを前に、地元では大谷選手ら日本人選手3人を描いた壁画がお披露目されました。ロサンゼルス郊外で日系人が多く住むトーランス市に登場した幅15メートル、縦30メートルの巨大壁画。作品名は「ダイヤモンドの侍たち」で、大谷選手、山本投手、それに佐々木投手の3人がホテルの壁に描かれています。除幕式にはファンら300人以上が集まりました。地元のドジャースファン「3人にそっくり