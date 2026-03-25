ドジャースは24日（日本時間25日）、大阪に本社を置く不動産開発会社「サムティホールディングス」とパートナーシップ契約を結んだと発表。左翼にあるドジャースブルペンに日本語の広告などが掲示された。サムティは山本由伸をオリックス時代から支援。23年からブランドパートナーを締結し、CMにも起用している。今回、ドジャースとパートナーシップ契約を結んだことでブルペンに「不動産を、超えてゆけ。」と書かれた同社の