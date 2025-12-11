「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１０時現在で、スクウェア・エニックス・ホールディングスが「売り予想数上昇」で３位となっている。 １１日の東京市場で、スクエニＨＤは３日続落。１１月６日に２６年３月期通期の連結業績予想を修正し、純利益の見通しを従来の２８７億円から１６９億円（前期比３０．８％減）に引き下げたことが尾を引いているもよう。戻りの鈍さが売り予