「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１０時現在で、スクウェア・エニックス・ホールディングス<9684.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



１１日の東京市場で、スクエニＨＤは３日続落。１１月６日に２６年３月期通期の連結業績予想を修正し、純利益の見通しを従来の２８７億円から１６９億円（前期比３０．８％減）に引き下げたことが尾を引いているもよう。戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているようだ。



同社は効率的かつ柔軟な組織運営を実現するための再編に取り組んでおり、特別損失として第２四半期に約９８億円の組織再編費用を計上済みで、第３四半期以降も約２０億円を計上する見込みだという。なお、売上高・営業利益・経常利益の通期予想については従来通りで、配当についても変更していない。



