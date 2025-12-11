サッカーの２０２６年北中米Ｗ杯開幕（６月１１日）まで、１１日であと半年となった。１１月の親善試合で代表デビューしたオーストリア１部ザルツブルク所属のＭＦ北野颯太（２１）が、このほどスポーツ報知のインタビューに応じ、Ｗ杯出場への思いを語った。海外初挑戦から５か月で代表入りした超新星は、し烈なメンバー争いに割って入り、初戦に出場すれば日本史上年少４位の２１歳１０か月２日でのＷ杯デビューを狙う。（取材