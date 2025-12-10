MMD研究所は、一般生活者におけるAIサービス利用実態調査の結果を12月10日に公表した。調査期間は11月14日～11月17日、調査対象は18歳～69歳の男女1000人。 AIサービス利用は35.7％、「ChatGPT」が生成AIのトップ AIを使ったサービスを利用したことがある人は35.7％となった。利用経験のあるAIサービスの種類では、「AIによる検索機能」が61.7％、「AIチャットボット」が35.5％、