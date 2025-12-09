Photo: 岡本玄介 寝ても覚めても出先でも。師走になってすっかり冷え込んできましたね。朝晩は特に寒いですし、PCの作業ではタイピングをする指先がかじかんでツラくなってきました。温熱グッズはいろいろですが、先日コードレスで使える3COINSの「ミニ蓄熱式湯たんぽ」をゲットしました。ちょっとユニークで、使い勝手も良い感じです。 Photo: 岡本