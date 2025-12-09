Photo: 岡本玄介

寝ても覚めても出先でも。

師走になってすっかり冷え込んできましたね。朝晩は特に寒いですし、PCの作業ではタイピングをする指先がかじかんでツラくなってきました。

温熱グッズはいろいろですが、先日コードレスで使える3COINSの「ミニ蓄熱式湯たんぽ」をゲットしました。ちょっとユニークで、使い勝手も良い感じです。

Photo: 岡本玄介

充電式ではなく蓄熱式

古典的な湯たんぽはお湯を注入しますが、こっちはほぼガジェット。付属の電源ケーブルを3つ穴のコネクターに挿し込み、待つこと10分で密封された水がアツアツになります。

Photo: 岡本玄介

Photo: 岡本玄介

お湯は最長で約4時間をキープ。ただしそのままでは熱すぎるため、専用の保温カバーに入れて使います。カバーはスベスベで柔らかく、優しい手触りです。

ポケットがあるので、両手を突っ込めばホッコリ温か。自然とおなかの上に置くことになるので、おなかもホカホカです。

使い方は簡単だしエコ

中の水は抜けない構造で交換不要です。ほぼ水なので、735gの重さがズッシリきます。

実際使ってみると、体感的には3時間ほど経つと結構ぬるくなるかなぁと。でも、また10分チャージでアツアツになるので、さして不便は感じません。

Photo: 岡本玄介

カイロよりデカいのにエコですし、何度でも使えて好コスパ。コードレスなので寝るときだってもちろん、屋外でのスポーツ観戦などにも重宝します。

2,420円の価値はある

お値段はスリコですが2,420円。温熱ガジェット的には安い方ですし、一冬使えば元が取れると思います。

Source: 3COINS