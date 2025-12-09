福山市のコンビニエンスストアで、店員の腹部を刺し殺害しようとした疑いで中国籍の少年（１７）が現行犯逮捕されました。 福山市に住む中国籍の少年（１７）は９日午前１時４０分ごろ、福山市多治米町にあるコンビニの敷地内で男性店員（４６）の腹部を刃の長さ約９センチの果物ナイフで刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。 警察によりますと、当時勤務していた別の店員から「万引き犯が逃走した。追跡している」と通