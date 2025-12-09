激務に追われる人からすれば、「ゆるい職場」は天国のようなものだが、実際に働く人はどう感じているのだろうか。投稿を寄せた神奈川県の40代男性（営業／年収950万円）は、2年前に現在の会社に転職した。高年収のエリートだと言えるが、職場のレベルの低さに辟易しているという。「現職の会社のレベルが低く、50％の力で仕事をこなすことができます」全力で働かずとも高給が得られるのだから、一見すると羨ましい立場にも見える。