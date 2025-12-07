３日に結婚と妊娠を発表した元乃木坂４６でタレントの松村沙友理（３３）が７日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演。結婚したことを?生報告?した。冒頭、ＭＣを務めるお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二から「まずはさゆりんご、結婚と妊娠、おめでとうございます！」と祝福されると、松村は「ありがとうございます〜！うれしい。お２人からもご祝儀いただいちゃってうれしいです」と笑顔。