「お父さんへいつもじてんしゃのこぎかたおしえてくれてありがとう。」8歳の息子が血の繋がらない父に送った、直筆の手紙。Xに投稿された、親子の心温まるエピソードが「不意に泣いちゃった」「幸せをありがとう」と反響を呼んでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■手紙を受け取った父は「額縁に飾れ」このほどXユーザーの「あかり」さんが投稿したのは、8歳の息子さんが国語の授業で父宛てに書い