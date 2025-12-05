【ニューヨーク共同】米有力紙ニューヨーク・タイムズは5日、生成人工知能（AI）検索サービスの新興企業パープレキシティが同紙の記事を無断で利用し、著作権を侵害しているとして、利用の差し止めと損害賠償を求め、ニューヨークの連邦地裁に提訴したと明らかにした。同紙によると、過去1年半で数回にわたってパープレキシティに接触して無断利用をやめるよう求めたが、同社は利用を継続したという。パープレキシティによる