元TOKIOの松岡昌宏（48歳）が、11月29日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。“何万人に1人”だという、「麻酔がいっさい効かない人間」だと告白した。お酒を飲みながらゲストと軽快なトークをする番組で、松岡は「きょうからちょっとね、来週検査なんで、あんまり飲めない。麻酔が効かなくなっちゃう。僕ね、麻酔がもともといっさい効かない人間なんで、ちょっとでもお酒飲むと