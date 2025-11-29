¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃæÅè¸ç¡Ê72¡Ë¤¬¡¢¤­¤ç¤¦29ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË ¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎF1¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÅè¤Î¡È°¦¼Ö¡É¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¸«¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡È½é°¦¼Ö¡É¤Ç¤¢¤ë56Ç¯Á°¤ÎÆü»º¡ÈÌ¾¼Ö¡É¤ÎÁ´ËÆ18ºÐ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î°¦¼Ö¤Ï¡¢1969Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Åö»þÂç¿Íµ¤¤ÎÆü»º¡Ø¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡Ù¡£ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·