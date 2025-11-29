アイドルグループ・櫻坂46の三期生が総出演する配信ドラマ「路地裏ホテル」（Lemino）が、12月5日から予定していた配信と、完成披露試写会イベントを延期することがわかった。延期の理由は「昨今のクマ被害を想起させる演出が含まれている」と説明している。発表では、「2025年12月5日（金）から配信を予定していた『路地裏ホテル』において、昨今のクマ被害を想起させるシーンがあることから、関係者と協議し、配信時期の延期を決