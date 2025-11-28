1985年2月に「殺意のバカンス」でデビューした本田美奈子.（享年38）。今年はデビュー40周年にあたる年である。「板（舞台）の上で私は生きる」と語っていた本田美奈子．同期の南野陽子や斉藤由貴、浅香唯などは、40周年を記念したライブなどを開催して、多くのファンを楽しませてくれているが、本田さんは2005年11月6日に急性骨髄性白血病を患い、38歳の若さで急逝。亡くなってから早くも20年の月日が経ったが、今でも根強い