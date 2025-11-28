中日は27日、ナゴヤ球場（名古屋市中川区）の老朽化に伴う移転による新球場建設について、移転先を東海の地方公共団体から公募すると発表した。26年に募集条件を公表し30年代前半の実現を目指す。条件はメイン球場や屋内練習場、選手寮などの用地（約6万平方メートル以上）を確保できること、1軍のバンテリンドームナゴヤから車で1時間以内でアクセス可能なことなどで今後詳細を詰める。ナゴヤ球場は48年に「中日スタヂアム」