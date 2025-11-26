「自民党、日本維新の会の与党、そして立憲民主党、国民民主党、参政党の主要野党の政党支持率がすべて落ちたのはまさに“珍現象”と言えるのではないでしょうか」こう語るのは自民党のベテラン秘書だ。産経新聞社とFNN（フジニュースネットワーク）が、11月22日と23日に実施した合同世論調査の結果について、24日付の産経新聞は「主要野党は前回調査（10月25、26日両日実施）比で軒並み支持率を減らした。トップの立憲民主は5