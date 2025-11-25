ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 小泉農政→鈴木農政は全然違う？「猫の目農政だったと…」に議場内で… 小泉進次郎 農林水産大臣 政治家 時事ニュース ABEMA TIMES 小泉農政→鈴木農政は全然違う？「猫の目農政だったと…」に議場内で笑い 2025年11月25日 12時41分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 25日の衆院農水委員会で、鈴木憲和農水大臣の答弁を巡り笑いが起きた 「猫の目農政」との批判は受けなければいけないのではと質問された鈴木大臣 「良い意味で今回は猫の目農政だった」と受け止めればいいのではと話した 記事を読む おすすめ記事 「Ｎスタ」井上貴博アナ、おこめ券配布に「明確に反対」と断言「少し意地悪な見方をしますと…」 2025年11月18日 17時28分 鳩山由紀夫氏、高市首相に「道を踏み外した発言」「損失は計り知れない」山本太郎氏と対談で「私なら『間違い』と言う」 2025年11月20日 19時10分 コメ・果樹生産へ国の支援を…山形・吉村知事が鈴木農水相に要望 鈴木農水相「生産者の大変さ認識している」 2025年11月22日 12時20分 秋田県、クマ出没防止に支援要望 鈴木知事が環境省に 2025年11月20日 19時13分 コメ高止まりの元凶…鈴木憲和・新農水大臣は「農協の守護神」だった 2025年11月20日 7時0分