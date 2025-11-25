[11.24 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá](¥ª¡¼¥ë¥É ¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É)¢¨29:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É]ÀèÈ¯GK 31 ¥»¥ó¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥¹DF 4 ¥Þ¥¿¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥ÈDF 15 ¥ì¥Ë¡¼¡¦¥è¥íDF 23 ¥ë¡¼¥¯¡¦¥·¥ç¡¼MF 3 ¥Ì¥»¥¢¡¦¥Þ¥º¥é¥¦¥£MF 8 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹MF 13 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°MF 16 ¥¢¥Þ¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥íMF 18 ¥«¥¼¥ß¡¼¥íMF 19 ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥âFW 11 ¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¹µ¤¨GK 1 ¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥