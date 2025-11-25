[11.24 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá](¥ª¡¼¥ë¥É ¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É)

¢¨29:00³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É]

ÀèÈ¯

GK 31 ¥»¥ó¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥¹

DF 4 ¥Þ¥¿¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È

DF 15 ¥ì¥Ë¡¼¡¦¥è¥í

DF 23 ¥ë¡¼¥¯¡¦¥·¥ç¡¼

MF 3 ¥Ì¥»¥¢¡¦¥Þ¥º¥é¥¦¥£

MF 8 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹

MF 13 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°

MF 16 ¥¢¥Þ¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥í

MF 18 ¥«¥¼¥ß¡¼¥í

MF 19 ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â

FW 11 ¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼

¹µ¤¨

GK 1 ¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥¥ë

DF 2 ¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥À¥í¥È

DF 6 ¥ê¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹

DF 12 ¥¿¥¤¥ì¥ë¡¦¥Þ¥é¥·¥¢

DF 26 ¥¢¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ø¥Ö¥ó

MF 7 ¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È

MF 25 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥Æ

MF 37 ¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼

FW 61 S. Lacey

´ÆÆÄ

¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à

[¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É

DF 5 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥­¡¼¥ó

DF 6 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¿¡¼¥³¥¦¥¹¥­¡¼

DF 16 ¥Ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥ß¥³¥ì¥ó¥³

DF 23 ¥·¥§¥¤¥Þ¥¹¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó

MF 10 ¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥§

MF 18 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å

MF 22 ¥­¥¢¥Ê¥ó¡¦¥Ç¥å¡¼¥º¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë

MF 27 ¥¤¥É¥ê¥Ã¥µ¡¦¥²¥¤¥§

MF 37 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼

FW 11 ¥Æ¥£¥¨¥ë¥Î¡¦¥Ð¥ê¡¼

¹µ¤¨

GK 12 ¥Þ¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥Ð¡¼¥º

GK 31 ¥È¥à ¥­¥ó¥°

DF 15 ¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó

DF 39 ¥¢¥À¥à¡¦¥¢¥º¥Ì¡¼

MF 20 ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ç¥£¥Ö¥ê¥ó¥°

MF 24 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹

MF 42 ¥Æ¥£¥à¡¦¥¤¥í¥¨¥°¥Ö¥Ê¥à

FW 7 ¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë

FW 9 ¥Ù¥È

´ÆÆÄ

¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹