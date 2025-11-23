神奈川県にある新江ノ島水族館が23日、飼育されている中で世界最高齢のカマイルカのクロスが亡くなったことを公式サイトなどで発表した。飼育年数47年9カ月。死因は腎不全、その他調査中としている。 【写真】在りし日のクロスちゃん 公式サイトでは「2025年 11月 22日（土）、カマイルカの『クロス』が永眠いたしました」と発表。クロスは1978年2月16日から旧・江の島水族館で飼育が開始された。今年で48年目を迎え、カマイ