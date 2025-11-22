伊豆大島を訪問中の秋篠宮妃・紀子さまと長男・悠仁さまは、2013年の台風26号による犠牲者を慰霊されました。きょう（22日）昼すぎ、紀子さまと悠仁さまは、2013年の台風26号による犠牲者の慰霊のため「大島町メモリアル公園」へ足を運ばれました。この台風では、島内で土石流が発生し、36人が死亡、3人が行方不明となっています。「大島町メモリアル公園」は土砂災害の被害が大きかった元町神達地区に整備されていて、お2人は、被