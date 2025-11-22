2025年11月20日、中国メディアの第一財経は、高市早苗首相の「存立危機事態」発言に反発する中で中国政府が再び日本産水産物の輸入を停止したことについて、代替先を見つけることは難しいと報じた。記事は、中国外交部の毛寧（マオ・ニン）報道官が19日、中国が日本に対し水産物の輸入停止を通告したことについて、水産物の監督管理責任や品質保証の安全性確保に関する約束を守るための技術資料を日本が提出していないと説明すると