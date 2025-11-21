ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼ç¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤ÎÆ°ÀÅ¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËµÈÊó¤ÏÉñ¤¤¹þ¤à¤Î¤«¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿­¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Ãç¤ÎÎÉ¤µ¡ª¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬ÂçÃ«¤ÎÌÜ¤òÊ¤¤¦¤½¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÃæ¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê