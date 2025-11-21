¡ÖµåÃÄ¤Ï²¿²¯¥É¥ë¤â»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÆüËÜ¤Ë¡ÈµÈÊó¡É¤ÏÉñ¤¤¹þ¤à¤«¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤éWBC½Ð¾ì¤ËLAµ¼Ô¤âÍ«Î¸¡Ö¡Ø½Ð¤ë¤Ê¡Ù¤ÈÀâÆÀ¤·¤Ë¤¯¤¤¡×
ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼ç¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤ÎÆ°ÀÅ¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËµÈÊó¤ÏÉñ¤¤¹þ¤à¤Î¤«¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Ãç¤ÎÎÉ¤µ¡ª¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬ÂçÃ«¤ÎÌÜ¤òÊ¤¤¦¤½¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÃæ¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿3¿Í¤ÏÂ«¤Î´Ö¤ÎµÙ²Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆWBC½Ð¾ì¤ò½ä¤ëÆ°ÀÅ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¡¢11·î14Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢3¿Í¶¦¤ËÉéÃ´¤ÏÁêÅö¤Ë¤¢¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç12¾¡¤òµó¤²¡¢·×173.3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ã²½¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÈÃæ0ÆüÅÐÈÄ¡É¤ò´Þ¤àÏ¢Åê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤ÉÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤òÈäÏª¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤òºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤¿ÂçÃ«¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ1Ç¯¤È·Ð²á´Ñ»¡´ü´Ö¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯5·î¤Ë±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤òÉé¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤â·ãÆ°¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ºÆÈ¯¥ê¥¹¥¯¤ÏÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤æ¤¨¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢ABEMA¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡ÖWBC¤ÏÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ç¡¢¡Ê½Ð¾ìÈ½ÃÇ¤Ï¡ËÁª¼ê¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡¢¼çÎÏ3¿Í¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ï°ÛÏÀ¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤Ï¡ÖÅöÁ³¤À¤±¤ÉÈà¤é¤¬µÙ¤àÊý¤¬¿·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤À¡£ËÍ¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î3Ï¢ÇÆ¤À¤«¤é¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌäÂê¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢3¿Í¤Ë¡Ø½Ð¤ë¤Ê¡Ù¤È¤ÏÀâÆÀ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬½Ð¾ì¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤¬ÊÂ¤Ö·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¹ÊóÅª¤Ë¤âÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿µ½Å¤Ë°·¤¦É¬Í×¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡¡ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¡ÈÎ¥Ã¦¡É¤Ï¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ä¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¡ØWBC¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ê¤éÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£Èà¤é¤È¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¤Þ¤µ¤Ë2Àï2¾¡¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÀ®¸ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤¯¤Ë¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤ÎWBC¤Ç¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¾ìÌÌ¤Ï»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡£¤¢¤ì¤ÏÌîµå»Ë¾å¤ÇºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤Î½Ð¾ì¤Ï»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£3¿Í¤¬¡ØWBC¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¤È°Õ»Ö¤ò¼¨¤¹¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊä¶¯¤ÎÆ°¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà¤é¤ËWBC¤ÇÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇµåÃÄ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÁ´¤Æ¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏµåÃÄ¤Ë¤Ï¡Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¡© Âç¾æÉ×¤À¡£²æ¡¹¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡WBC½Ð¾ì¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤À¤¬¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç¸«¤¿»þ¤Ë¡¢µåÃÄ¤¬²¿²¯¥É¥ë¤â»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¡Ø½Ð¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¥Õ¥§¥¢¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ²¹Â¸¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤À¡×¤È¤âÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡23Ç¯Âç²ñ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤é¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÆüËÜ¤òÄºÅÀ¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£²áµî¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÊÝ¸±¤Î¿³ºº¤ËÍî¤Á¤¿ÂçÊªÁª¼ê¤¿¤Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]