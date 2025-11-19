主人公は夫と結婚して一年。10か月の娘とともに、おだやかな日々を過ごしていました…。ところがある日、夫から「ネットで知り合った女性とハダカの見せ合いをした」と告げられます。さらに、動画を人質に金銭を要求されてしまったのです。夫が支払いを無視した結果、本当に動画が拡散されてしまう事態に。しかも、夫の家族・友人・会社関係の人たちにも動画が配信されます。妻である主人公は離婚を告げ…。ネット詐欺に遭った夫婦