イラク南部にある世界遺産の湿地帯が消失の危機にひんしている。気候変動による少雨などが原因とみられ、旧約聖書に登場する「エデンの園」があったともいわれる湿原は急速に干上がりつつある。多様な生態系が失われ、漁業などで生計を立ててきた村人は苦境に陥っている。（イラク南部チバイシュ田尾茂樹、写真も）■生計立てられず首都バグダッドの南東約３５０キロ・メートル。砂漠地帯を抜けると、緑豊かなチバイシュ湿原