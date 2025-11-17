【セブン-イレブン「ホロライブ」キャンペーン】 11月20日10時 開始予定 セブン-イレブン・ジャパンは、ホロライブとのコラボキャンペーンを11月20日10時から12月3日の期間開催する。 キャンペーンでは大空スバルさん、白銀ノエルさん、雪花ラミィさんの描き下ろしイラストを使用したクリアファイルを展開。「果汁グミ」や「コーラアップ」など対象のグミ3個を購入す