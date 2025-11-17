「米女子ゴルフ・アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン・最終日」（１６日、ペリカンＧＣ＝パー７０）西村優菜は４バーディー、３ボギーの６９でスコアを一つ伸ばし、通算８アンダーの２１位だった。年間ランキングは大会前の１２７位から１１５位に上げたが、１００位以内に与えられる来季の出場権は得られなかった。西村は瞳を潤ませながらも奮闘した今週の戦いを「Ｑスクール（最終予選会）に向けてもいい１週間だったかな。来