【モデルプレス＝2026/04/16】Number_i（ナンバーアイ）の神宮寺勇太が出演する、池田模範堂「ムヒ」の湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」の新TVCM「効果の部屋速攻ステロイド」篇が、4月17日より全国放映される。【写真】神宮寺勇太、紺色スーツ姿でスマートな演技披露◆神宮寺勇太、紺色スーツで新CM登場紺色のシックなスーツに身を包んだ神宮寺が、ムヒベタV液の「青」の世界観を背景に、クールかつスマートな演技を披露し、ム